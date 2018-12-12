منظمات غير حكومية تندد بعمليات طرد غير قانونية للاجئين من اليونان الى تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أبعد مئات من اللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم أطفال وأسر منذ ربيع 2018، من اليونان الى تركيا، على رغم التحذيرات الموجهة الى السلطات اليونانية من مغبة هذه الممارسات الغير القانونية، بحسب ما أعلنت الأربعاء ثلاث منظمات غير حكومية يونانية.

وقالت هذه المنظمات في تقرير أن عمليات الإبعاد التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، باتت "الأمر العادي الجديد" على الحدود البرية اليونانية-التركية، الواقعة عند نهر إيفروس في شمال شرق البلاد.

ومن هذه المنظمات، المجلس اليوناني للاجئين الذي كان أصدر في شباط/فبراير 2018 تحذيرا حول هذه المسألة، وتلاه مجلس أوروبا.

وأشارت السلطات التي نفت أي تورط رسمي، الى تحقيقات حول تحركات محتملة لميليشيات، لكنها لم تسفر عن نتيجة معلومة حتى الآن.

ويحصي التقرير الجديد 39 شهادة لسوريين وأتراك وأفغان وعراقيين، جمعت منذ الربيع الماضي في مراكز للهجرة قريبة من الحدود اليونانية، والتي التحق بها هؤلاء المهاجرون في نهاية المطاف، بعد محاولات عبور جماعية.

وتتلاقى شهاداتهم لوصف عمليات الاعتراض والتوقيف التي قام بها أفراد بثياب مدنية، او يلبسون بزات عسكرية، أو عناصر من الشرطة كانوا ملثمين أحيانا، قبل عمليات عبور بالقوة على متن زوارق لاعادة اجتياز نهر إيفروس الى تركيا.

ويشير عدد من الشهادات أيضا الى سوء معاملة وسرقة. ويتحدث معظم "من قاموا بالطرد" اللغة اليونانية، وأحيانا الالمانية أو الانكليزية، كما يقول ضحاياهم المفترضون.

وتقول وزارة سياسة الهجرة اليونانية، أن التدفق عبر الحدود البرية اليونانية-التركية ازداد ثلاث مرات تقريبا في 2018، من خلال اعتراض 14 ألف شخص حتى الان في مقابل 5400 في 2017، خصوصا من طالبي اللجوء الأتراك الهاربين من القمع في بلادهم.

وكان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ندد أيضا منذ 2017 بعملية الاعادة القسرية الى هذه الحدود للصحافي التركي مراد كابان مدير النشر لمجلة "نوكتا" الذي حكم عليه في بلاده بالسجن 22 عاما وستة اشهر.