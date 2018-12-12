«الصحفيين» تعلن نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٠ م
أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018، وأسماء الفائزين، بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية والمشرف على المسابقة محمود كامل. وحصلت الصحفية صفاء عبد الحميد على شهادة تشجيعية بجائزة صحافة المرأة، عن ملف "اضربوهن.. عقاب شرعى للمرأة أم خاطئ للدين" الذي تم نشره بموقع "التحرير" الإخباري، فيما حصلت على الجائزة الأولى الزميلة جيهان أبو العلا عن ملف «التوحد.. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع».
وأعلنت النقابة نتائج مسابقة التفوق الصحفي في مجالات: "التغطية الإخبارية والتغطية الخارجية والتحقيق الصحفي والحملات والحوار الصحفي والتصوير والإخراج والكاريكاتير والصحافة الاقتصادية والفنية والرياضية وجائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة) وجائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي وجائزة أحمد
وأعلنت النقابة نتائج مسابقة التفوق الصحفي في مجالات: "التغطية الإخبارية والتغطية الخارجية والتحقيق الصحفي والحملات والحوار الصحفي والتصوير والإخراج والكاريكاتير والصحافة الاقتصادية والفنية والرياضية وجائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة) وجائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي وجائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة وجائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الانسانية وجائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى وجائزة مصطفى شردى فى المقال السياسى وجائزة صحافة البيئة.
كانت الزميلة صفاء عبد الحميد سلطت الضوء في التحقيق الخاص بها، على ما تعاني منه ما يقرب من نصف النساء فى مصر من عنف أسري على يد الأب أو الأخ أو الزوج سواء كان عنفا بدنيا أو نفسيا أو جنسيا، ويكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه سنويا، كتكلفة للعلاج من آثار العنف (التفاصيل)
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