انت الان تتابع «الصحفيين» تعلن نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٠ م

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018، وأسماء الفائزين، بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية والمشرف على المسابقة محمود كامل. وحصلت الصحفية صفاء عبد الحميد على شهادة تشجيعية بجائزة صحافة المرأة، عن ملف "اضربوهن.. عقاب شرعى للمرأة أم خاطئ للدين" الذي تم نشره بموقع "التحرير" الإخباري، فيما حصلت على الجائزة الأولى الزميلة جيهان أبو العلا عن ملف «التوحد.. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع».

وأعلنت النقابة نتائج مسابقة التفوق الصحفي في مجالات: "التغطية الإخبارية والتغطية الخارجية والتحقيق الصحفي والحملات والحوار الصحفي والتصوير والإخراج والكاريكاتير والصحافة الاقتصادية والفنية والرياضية وجائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة) وجائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي وجائزة أحمد