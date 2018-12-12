محمد صلاح وكأس العالم الأكثر رواجاً في Google مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيطرت الرياضة على العديد من عمليات البحث على محرك Google هذا العام، نظراً لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 ومشاركة المنتخب المصري فيه.

أصدرت Google اليوم تقريرها السنوى، الذى يتناول أكثر عمليات البحث رواجاً على محركّها لعام 2018، ويقدّم لمحةً عن أهم المواضيع التى بحث عنها المصريّون خلال العام المنصرم. وتتضمن النتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغانى والبرامج التلفزيونية والمسلسلات فى مصر، وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث فى العالم (أو الأسئلة) على محرك Google هذا العام.

وبعد تنقية القوائم من المعلومات المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المكرّرة، تم استخلاص نتائج تعكس فعليًّا واقع 2018 وما كان يهتم به المصريون. وكما كان الوضع فى العام الماضى تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليّات البحث للعام الثانى على التوالى، فيما جاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات

وبعد تنقية القوائم من المعلومات المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المكرّرة، تم استخلاص نتائج تعكس فعليًّا واقع 2018 وما كان يهتم به المصريون. وكما كان الوضع فى العام الماضى تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليّات البحث للعام الثانى على التوالى، فيما جاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التى حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار. وسيطرت الرياضة على العديد من عمليات البحث لهذا العام، نظراً لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 ومشاركة المنتخب المصرى، حيث تصدّرت الاستفسارات المتعلقة بمباراة مصر وروسيا ومصر والسعودية بكأس العالم قائمة أكثر المباريات رواجاً لهذا العام، كما شملت قائمة الشخصيات الرياضية المدرب رامون دياز واللاعب عبد الله السعيد. وهيمنت الأحداث المحلية، مثل معرفة اللجنة الإنتخابية ومهرجان القاهرة السينمائي، على قائمة الأحداث وكان كأس العالم ومظاهرات فرنسا هي الأحداث الدولية الوحيدة التي تضمّنتها القائمة. أما قائمة المسلسلات فقد تصدّرها البحث عن مسلسل نسر الصعيد ومسرح مصر الموسم الثالث، وقائمة الشخصيات الرياضية تصدرها، رامون دياز

عبدالله السعيد، محمد محمود، سيد عبد الحفيظ. وفيما يلي أهم مواضيع البحث في مصر عام 2018: البحث العام نتيجة الثانوية العامة 2018 ليفربول دعم مصر مسلسل نسر الصعيد معرفة اللجنة الانتخابية جمال خاشقجي أوقات الصلاة رمضان 2018 نتيجة دبلوم الصنايع المعلمون اولا الشخصيات العامة الشخصيات العامة محمد صلاح هيفاء وهبي كوليندا غرابار كيتاروفيتش حسام حبيب ملك قورة عمرو دياب رضوى الشربينى صفاء الهاشم ستيفن هوكينغ محمد رمضان الأخبار والأحداث الأخبار والأحداث كأس العالم معرفة اللجان الانتخابية مهرجان القاهرة السينمائي خسوف القمر مهرجان الجونة 2018 حركة المحافظين مظاهرات فرنسا حادث المنيا حركة تنقلات الشرطة 2018 تابوت الاسكندرية أغاني أغاني مهرجان لأ لأ اغنية انا جدع ديسباسيتو 3 دقات العب يلا مهرجان هات سيجاره نسر الصعيد داري يا قلبي قالوا ايه علينا اغنية الكيف برامج تلفزيونية ومسلسلات برامج تلفزيونية ومسلسلات مسلسل نسر الصعيد مسرح مصر الموسم الثالث سك على اخواتك مسلسل البيت الكبير رامز تحت الثلج مسلسل الافعى مسلسل ايوب كلبش 2 مسلسل ابو العروسة مسلسل للعشق جنون الشخصيات الرياضية الشخصيات الرياضية رامون دياز عبدالله السعيد محمد محمود سيد عبد الحفيظ محمود السلمي المباريات المباريات مباراة مصر وروسيا مباراة مصر والسعودية الاهلى والترجى مباراة مصر والنيجر مباراة مصر وسوازيلاند مصر واوروجواي الاهلي وبتروجيت ليفربول وايفرتون مباراة مصر وتونس مباراة مصر والبرتغال الأبحاث الرياضية الأبحاث الرياضية ليفربول تردد قناة بيراميدز جدول مباريات كاس العالم تردد بين سبورت المفتوحة الدورى المصرى اهداف محمد صلاح استاد الماكس منتخب السعودية بوكا جونيورز مدرب الاهلى الجديد كما يمكن الإطلاع على على نتائج البحث العالمية عبر موقع مؤشرات Google والذي يظهر أكثر المؤشرات رواجاً بصفة يومية إلى جانب نتائج البحث لهذا العام.

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