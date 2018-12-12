انت الان تتابع ياسمين رئيس: أشارك في رمضان 2019 وكفاية «لص بغداد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

ياسمين رئيس

تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في فيلم «لص بغداد»، المقرر طرحه فى دور العرض العام المقبل، وقالت «رئيس» فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفيلم مختلف تماما عن كافة الأعمال التي سبق وقدمتها، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى الكوميديا، وهي التيمة المفضلة للفنان محمد إمام. وأوضحت ياسمين رئيس، أن كوميديا «لص بغداد» مختلفة عن تماما عن «بلاش تبوسني»، لافتة إلى أنها توقفت عن تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية نظرًا لانشغالها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي شاركت خلاله كعضو لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد.

وعن مشاركتها خلال موسم رمضان 2019، أكدت ياسمين رئيس، أنها لن تتواجد خلاله وأضافت "أصور فيلم حاليا فلا داعي للوجود فى الدراما، أكيد الجمهور عندما شاهدني فى «أنا شهيرة.. أنا الخائن» قالوا خير! أكيد جت غلط". وأعربت ياسمين رئيس عن سعادتها بردود أفعال المشاهدين حول مسلسلها الأخير «أنا