انت الان تتابع بعد سلسلة اعتذارات.. عمرو سعد بطلًا لـ«حملة فرعون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٠ م

عمرو سعد

أخيرًا، وبعد سلسلة من الاعتذارات من قِبل صناعه؛ بدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "حملة فرعون" في لبنان، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وذلك في مشاهد تجمعه مع الفنانة روبي، على أن يستمر التصوير ببيروت لمدة أسبوع، ويعود بعدها فريق العمل لاستكمال تصوير الفيلم بالعديد من المناطق المتفرقة بالقاهرة. وتدور قصة الفيلم حول "العظماء السبعة" الذين قدّمتهم هوليوود في ستينيات القرن الماضي، ثم قدّمهم الزعيم عادل إمام في "شمس الزناتي"، ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الحالي، ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم في موسم عيد الفطر 2019.

وتم إسناد بطولة الفيلم لـعمرو سعد، بعد سلسلة من الاعتذارات المتتالية لأبطال العمل، حيث كان من المقرر أن يقوم ببطولة العمل في البداية أمير كرارة، ثم اعتذر، واعتذر مخرجه أيضًا بيتر ميمي، ثم اقترح المنتج محمد السبكي اسم محمد رمضان، والذي اعتذر هو الآخر لاحقًا، ومن بعده عمرو يوسف، ليصل الأمر في النهاية