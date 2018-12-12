انت الان تتابع البورصة تربح 8.6 مليار جنيه في ختام التعاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمل نبيل ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ م

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 8.6 مليار جنيه مدعوما بمشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 12856.83 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 673.05 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1679.72 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه بعد التداول على 257.63 مليون سهم عبر تنفيذ 28.5 ألف عملية. اقرأ أيضا: البورصة تخسر 7.1 مليار جنيه في أسبوع وتم التداول على 172 سهما، ارتفع منها 103 أسهم، وانخفض 32 سهما، فيما استقرت أسعار 37 سهما دون تغيير. اقرأ أيضا: البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه