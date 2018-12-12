انت الان تتابع مناقشات لإدخال تعديلات جديدة على دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ م

تدور مناقشات جادة بين ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، وأندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، الذي يترأس أيضًا رابطة الأندية الأوروبية، بشأن خطة جديدة تخص مباريات دوري الأبطال، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد"، فإن الخطة الجديدة تستهدف إقامة مباريات دوري الأبطال في عطلة نهاية الأسبوع بالقارة العجوز، لزيادة عدد المشاهدين حول العالم، وأوضحت الصحيفة أن جماهير بعض البلدان تجد صعوبة في متابعة مباريات التشامبيونزليج، التي تقام حاليا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونوهت الصحيفة بأن الجماهير في الصين، تعاني بشكل كبير، خاصة أن الوقت الحالي لمباريات دوري أبطال أوروبا، يتزامن مع وقت الفجر هناك، وتشير الصحيفة الألمانية إلى أنه من الممكن أن يتم لعب 14 مباراة، بدلًا من 6 مواجهات في دور المجموعات بالبطولة القارية، وهذا ما يعني حصول الأندية، على المزيد من الإيرادات المالية. وأكدت