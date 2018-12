انت الان تتابع أبريل شهر الأحزان.. نهاية Avengers وصراع العروش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رغم أن شهر أبريل سوف يكشف لنا أخيرًا نهاية اثنين من أكثر الأعمال الفنية تشويقا، فإن أغلب تعليقات الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي تخشى اقتراب النهاية

تحرير:حليمة الشرباصي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

أوشك 2018 على الانتهاء، بينما يعدنا العام القادم بسنة حافلة من الأفلام والمسلسلات الشيقة، أبرزها The Lion King، Toy Story 4، وAladdin وGlass، ومع تنوع هذه الأفلام بين الأنيميشن والأكشن، أعلن النقاد أن 2019 قد تكون أضخم وأهم إنتاج سينمائي في الأعوام الأخيرة، ففي شهر أبريل وحده سيسدل ستار الختام على عملين من أهم الأعمال الفنية في العشر سنوات الأخيرة، وهما مسلسل Game of Thrones، وسلسلة Avengers، ولأن النهايات عادة ما تكون حزينة وصادمة ينتظر الجمهور آخر التفاصيل عن العملين على أحر من الجمر على أمل أن يرأف صناعها بأحزانهم.

موقع LADbible الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أهم ما نعرفه عن الجزءين القادمين من Game of Thrones، وAvengers: Endgame، وبقية الأعمال التي ستصدر في أبريل المقبل ومنها Beaky Blinders وLine of Duty. صدر كل من تريلر Game of thrones وAvengers: Endgame الأسبوع الماضي ليحقق الأخير ملايين المشاهدات خلال