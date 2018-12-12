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انت الان تتابع أبريل شهر الأحزان.. نهاية Avengers وصراع العروش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رغم أن شهر أبريل سوف يكشف لنا أخيرًا نهاية اثنين من أكثر الأعمال الفنية تشويقا، فإن أغلب تعليقات الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي تخشى اقتراب النهاية
تحرير:حليمة الشرباصي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م
أوشك 2018 على الانتهاء، بينما يعدنا العام القادم بسنة حافلة من الأفلام والمسلسلات الشيقة، أبرزها The Lion King، Toy Story 4، وAladdin وGlass، ومع تنوع هذه الأفلام بين الأنيميشن والأكشن، أعلن النقاد أن 2019 قد تكون أضخم وأهم إنتاج سينمائي في الأعوام الأخيرة، ففي شهر أبريل وحده سيسدل ستار الختام على عملين من أهم الأعمال الفنية في العشر سنوات الأخيرة، وهما مسلسل Game of Thrones، وسلسلة Avengers، ولأن النهايات عادة ما تكون حزينة وصادمة ينتظر الجمهور آخر التفاصيل عن العملين على أحر من الجمر على أمل أن يرأف صناعها بأحزانهم.
موقع LADbible الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أهم ما نعرفه عن الجزءين القادمين من Game of Thrones، وAvengers: Endgame، وبقية الأعمال التي ستصدر في أبريل المقبل ومنها Beaky Blinders وLine of Duty. صدر كل من تريلر Game of thrones وAvengers: Endgame الأسبوع الماضي ليحقق الأخير ملايين المشاهدات خلال
موقع LADbible الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أهم ما نعرفه عن الجزءين القادمين من Game of Thrones، وAvengers: Endgame، وبقية الأعمال التي ستصدر في أبريل المقبل ومنها Beaky Blinders وLine of Duty.
صدر كل من تريلر Game of thrones وAvengers: Endgame الأسبوع الماضي ليحقق الأخير ملايين المشاهدات خلال يوم واحد وينجح في اقتناص لقب التريلر الأكثر مشاهدة في التاريخ، بعد تفوقه على تريلر فيلم Avengers: Infinity War الذي حقق 236 مليون مشاهدة فقط، أما Avengers: Endgame فحقق خلال يوم واحد 289 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بينما جاء تريلر فيلم The Lion King في المركز الثالث بمعدل 224.6 مليون مشاهدة في يوم.
ما زال أمام صدور فيلم Avengers: Endgame وقت طويل بالنسبة لمعجبي السلسلة المخلصين، إذ سيصدر 26 أبريل القادم، ولكن بعضهم لم يحتمل كل هذا الترقب فبدأت تنتشر نظريات لتوقع ما سيحدث في الجزء الجديد وتحليل مشاهد التريلر المقتضبة، بداية من نداء Iron Man لحبيبته "بيبر" التي قامت بدورها جوينيث بالترو لإنقاذه وهو ما قد يعني ارتداء الأخيرة بذلة مشابهة لبذلته وذهابها للفضاء لإنقاذ حبيبها كما شاهدنا في "الكوميكس" من قبل، ومرورًا بمشهد ثانوس شرير الجزء الثالث الذي تغلب على "المنتقمون" وعاد في تريلر الجزء الرابع ليبدو كأنه يعرج، مفسحًا المجال إلى تنبؤات كثيرة حول مرضه بسبب حيازته خواتم القوة الخمس التي سحبت من قوته الشخصية. لو حابب تعرف أكتر عن فيلم أفنجرز اضغط هنا..
وتطورت التوقعات لتشمل التنبؤ بوفاة كابتن أمريكا في هذا الجزء، خاصة بعد ظهور شخصية حبيبته "بيجي" التي يضع صورتها في الساعة الخاصة به، إضافة إلى ظهور شخصية كابتن مارفل التي تقوم بدورها بري لارسون في هذا الجزء، إذ انتهى فيلم Avengers: Infinty War باستدعاء مؤسس أفنجرز نيك فيوري لها لإنقاذ الأرض.
أما بالنسبة لمسلسل Game of Thrones فمن المتوقع أن يصدر 28 أبريل على شبكة HBO التي ستكون مشغولة قبلها بعرض مسلسل آخر كبير من إنتاجها وهو Big Little Lies ، ومن جديد حاول المعجبون توقع ما سيحدث في الجزء القادم والأخير من السلسلة، وسط سؤال مهم لا ينفك يطرح نفسه من سيموت في هذه الجزء؟
بعض التوقعات قالت إن تنانين "دينريس" الثلاثة سوف يموتون في الجزء القادم، بينما سيعيش بران ستارك وتموت سانسا كونها من الشخصيات التي يتوقع الجمهور أن تعيش حتى النهاية وتصل للعرش، فبحسب تفسيرات التريلر التي قدمتها قناة Alt Shift X عبر موقع يوتيوب، ستدور معركة في مملكة ويستروس بين الأحياء والموتى كما عرفنا من الجزء السابق وفي حين يحترق الأسد الذي يرمز لمنزل لانيستر بقيادة سيرسي وجيمي في إشارة إلى وفاتهما، ويتجمد التنانين في إشارة إلى مقتلهم أيضًا، نجد أن النار والجليد يلتقيان في منتصف ويستروس، كدليل على حدوث معركة بين الطرفين هي الأضخم في تاريخ المسلسل كما صرح الرئيس التنفيذي لشبكة HBO المنتجة للمسلسل من قبل. قد يهمك قراءة أفضل 10 مسلسلات أجنبية.. صراع العروش الأعلى مشاهدة
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ورغم أن شهر أبريل سوف يكشف لنا أخيرًا نهاية اثنين من أكثر الأعمال الفنية تشويقا، فإن أغلب تعليقات الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي تخشى اقتراب النهاية بقدر حماستها لها، خوفًا من مفارقة أبطالهم المفضلين.
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