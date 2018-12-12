انت الان تتابع أحدهم توج بدوري الأبطال.. من هم مدربو الموسم الواحد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعج العالم بالكثير من المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في فرق في موسم واحد وفشلوا في تحقيق أي نجاحات أخرى بعد تلك الإنجازات وكان آخرهن كلاوديو رانيري

يشتهر كل مدرب وخاصة المدربين العظماء ببصمة واضحة يتركها في كل فريق يدربه، فهناك بيب جوارديولا وشهرته بمدرب "التيكي تاكا" وما تملكه من سحر خاص في كثرة التمريرات والاستحواذ على الكرة، وهناك جوزيه مورينيو وشهرته ملك "الحافلة" لاعتماده على الدفاع الشديد وبخاصة في المباريات الكبرى وهناك الطليان وأغلبيتهم يعتمدون على "كاتيناتشو" كملوك للدفاع، إضافة إلى هؤلاء هناك مدربون يشتهرون بأمر آخر مختلف تمامًا، وهو أنهم "مدربو الموسم الواحد" وذلك لتحقيقهم إنجازات في موسم واحد فقط ولا يكررون تلك الإنجازات.

أندريه فيلاس بواش بدأ المدرب البرتغالي مسيرته في موسم 2009- 2010 بتدريب أكاديمكا البرتغالي، وكان حينها الفريق يتذيل جدول الترتيب، وتحسنت النتائج مع قدوم بواش ليجذب بواش أنظار بورتو في الموسم التالي ويصبح مدربًا للفريق. وحقق بواش كل إبداعه في موسم 2010- 2011 من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي

أندريه فيلاس بواش

بدأ المدرب البرتغالي مسيرته في موسم 2009- 2010 بتدريب أكاديمكا البرتغالي، وكان حينها الفريق يتذيل جدول الترتيب، وتحسنت النتائج مع قدوم بواش ليجذب بواش أنظار بورتو في الموسم التالي ويصبح مدربًا للفريق.

وحقق بواش كل إبداعه في موسم 2010- 2011 من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي والدوري البرتغالي والسوبر البرتغالي، لينظر إليه باعتباره خليفة جوزيه مورينيو الجديد بعد أن عمل مساعدًا للمدرب البرتغالي قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية.

وتوجه مباشرة بواش لتدريب تشيلسي في الموسم التالي أملًا في تكرار تجربة مورينيو التاريخية مع البلوز، ومع بواش خسر تشيلسي كل المباريات الكبرى سواء أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 وأمام أرسنال بنتيجة 5-3 وأمام كوينز بارك رينجرز بهدف نظيف وأمام ليفربول بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر أمام الريدز مجددًا في ربع نهائي كأس الرابطة.

وتوالت الهزائم بالخسارة أمام إيفرتون قبل أن يخسر أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وبعدها خسر أمام وست بروميتش لتتم إقالته وتعيين دي ماتيو بدلًا منه.

وبعدها تولى بواش تدريب توتنهام لموسم واحد، أنهاه في المركز السابع وتعرض خلاله لهزائم ثقيلة مثل 6-0 أمام مانشستر يونايتد و5-0 أمام ليفربول، ليرحل عن الفريق ويتولى تدريب زينيت سان بطرسبرج ويتوج معه بلقب الدوري الروسي وكأس روسيا والسوبر الروسي دون أن يترك أي بصمة أوروبية واضحة مع الفريق.

روبرتو دي ماتيو

بدأ المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو مسيرته التدريبية في عام 2008 بتدريب فريق ميلتون كينز دونز، وحقق حينها المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى، ليرحل في الموسم التالي لتدريب وست بروميتش وأنهى الموسم في المركز الثاني ليصعد بالفريق إلى البريميرليج.

وفي الموسم التالي بدأ دي ماتيو بقوة مع وست بروميتش وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر، ولكن سرعان ما تراجعت النتائج لتتم إقالته في شهر فبراير من نفس الموسم.

وفي موسم 2011- 2012، تولى دي ماتيو تدريب تشيلسي خلفًا لأندري فيلاس بواش، حيث أصبح مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم وهو الموسم الوحيد الذي قدم فيه دي ماتيو نتائج تاريخية.

ففي ذلك الموسم توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي، ومن ثم توج بالقب الأول في تاريخ تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بعد مسيرة تاريخية في البطولة حقق فيها ريمونتادا أمام نابولي في دور الـ16، ومن ثم أطاح ببرشلونة من نصف النهائي قبل قهر بايرن ميونيخ على أرضه في النهائي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح في ملعب أليانز أرينا.

وفي موسم 2012- 2013، أعلن تشيلسي عن تعيين دي ماتيو كمدرب للفريق، ولكن تمت إقالته في شهر نوفمبر بسبب ضعف النتائج، ولم يحقق بعدها أي نتائج طيبة تذكر مع شالكة وأستون فيلا.

كلاوديو رانيري

عندما يذكر اسم رانيري يذكر دائمًا الموسم التاريخي لفريق ليستر سيتي في 2015- 2016، عندما توج الثعالب بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد عام واحد من صعوده من الدرجة الأولى تحت قيادة رانيري.

ولكن سرعان ما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته في الموسم التالي، الأمر الذي دفع الإدارة لإقالته على الرغم من الإنجاز التاريخي الذي حققه مع الفريق.

ويملك رانيري في سجله تدريب العديد من الأندية ما بين كالياري ونابولي وفيورنتينا وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر في إيطاليا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد في إسبانيا وتشيلسي وليستر سيتي وفولهام حاليًا في إنجلترا وموناكو ونانتس في فرنسا إلى جانب منتخب اليونان وذلك بداية من عام 1988.

وتقتصر ألقاب رانيري على كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع فيورنتينا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني مع فالنسيا إضافة إلى بعض الألقاب الأخرى غير الهامة مثل دوري الدرجة الثالثة مع كالياري ودوري الدرجة الثانية مع موناكو، ويبقى موسمه مع ليستر سيتي هو العلامة المضيئة في مسيرته التدريبية.

ليوناردو جارديم

تمكن ليوناردو جارديم من إنهاء احتكار باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي بعدما توج باللقب موسم 2016- 2017 رفقة موناكو مفرزًا العديد من المواهب للكرة العالمية من كيليان مبابي وتيموي باجايوكو وبيرناردو سيلفا وبينجامين ميندي وفابينيو، إضافة إلى مساعدة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو على استعادة حاسته التهديفية من جديد، كما وصل بتلك الكتيبة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

وعلى الرغم من بداية مسيرة جارديم التدريبية في عام 2003، فإنه لم يقدم موسمًا تاريخيًا مثل الذي قدمه مع موناكو سوى مرة واحدة رفقة أولمبياكوس اليوناني عندما توج بلقب الدوري اليوناني وكأس اليونان في موسم 2012- 2013.

ولكن لا يمكن المقارنة بين الإنجازين، في ظل تواجد باريس سان جيرمان بأمواله في الدوري الفرنسي إلى جانب التألق في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز وهي دوري أبطال أوروبا.