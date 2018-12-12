انت الان تتابع ماذا سيحدث إذا خسرت تيريزا ماي في تصويت سحب الثقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تصويتا من أعضاء حزبها لسحب الثقة منها، فماذا سيحدث إذا صوت حزبها ضدها؟

وجه 48 نائبا من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم، خطابا إلى "لجنة 1922" التي تضم أعضاء البرلمان في الحزب من غير أصحاب المناصب الوزارية، للدعوة إلى التصويت على قرار لسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد قرارها بتأجيل تصويت مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء، وقالت ماي من أمام مقر مجلس الوزراء في "داوننج ستريت" "إنني سأواجه التصويت بسحب الثقة بكل ما أملك"، مشيرة إلى أن تعيين رئيس وزراء جديد سيؤدي إلى وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له في 29 مارس المقبل.

ونقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عن النائب المحافظ جراهام برادي رئيس "لجنة 1922"، قوله إن التصويت سيعقد اليوم ما بين السادسة والثامنة من مساء اليوم الأربعاء في مجلس العموم. وأضاف أنه "سيتم فرز الأصوات بعد الانتهاء من التصويت مباشرة، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن من مساء اليوم". خطاب ماي

ونقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عن النائب المحافظ جراهام برادي رئيس "لجنة 1922"، قوله إن التصويت سيعقد اليوم ما بين السادسة والثامنة من مساء اليوم الأربعاء في مجلس العموم. وأضاف أنه "سيتم فرز الأصوات بعد الانتهاء من التصويت مباشرة، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن من مساء اليوم". خطاب ماي أمام "لجنة 1922" خطاب ماي أمام "لجنة 1922" في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بريطانيا، من المقرر أن تلقي ماي خطابا أمام "لجنة 1922" التي تتألف من كل الأعضاء المحافظين غير حاملي الحقائب الوزارية في مجلس العموم. ومن المتوقع أن تركز ماي في خطابها على النواب المترددين الذين لم يحسموا موقفهم بعد، وستشير إلى أن استبدالها يعني المخاطرة بوصول جيرمي كوربين وحزب العمال إلى الحكم. تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن فكرة تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حالة استبدالها، ستكون من الأفكار الرئيسية التي ستعتمد عليها ماي في خطابها. عقد التصويت عقد التصويت بعد أن تنتهي ماي من خطابها، سيعقد التصويت ما بين السادسة والثامنة مساء اليوم بتوقيت بريطانيا، وسيحدد أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين ما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون ماي. ويجب على النواب أن يضعوا علامة "إكس" سوداء، في ورقة تضم خيارين وهما "أثق" و"لا أثق". وعلى الرغم من أن تقديم طلب لتقديم سحب الثقة لا يتطلب سوى توقيع 15% من النواب المحافظين أو 45 نائبا، إلا أن سحب الثقة من تيريزا ماي، يتطلب موافقة أغلبية بسيطة تتكون من 50% زائد واحد من النواب المحافظين، أو 158 نائبا. ماي تؤجل التصويت على اتفاق «البريكست»: كان سيُرفض ماذا إذا فازت ماي؟ ماذا إذا فازت ماي؟ أشارت الصحيفة إلى أنه في حالة حصد خيار "أثق" على أغلبية أصوات نواب حزب المحافظين، فستستمر تيريزا ماي في منصبها رئيسة للوزراء. إلا أنه إذا ما تمكنت من الفوز بهامش ضعيف، فمن المتوقع أن تشعر بضغوط قد تدفعها إلى تقديم استقالتها. ماذا إذا خسرت ماي؟ ماذا إذا خسرت ماي؟ في هذه الحالة لن تصبح تيريزا ماي زعيمة لحزب المحافظين، وستضطر إلى الاستقالة من منصبها رئيسة للوزراء، على أن يتم عقد تصويت داخلي لاختيار خليفة لها. وستبقى ماي في منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى يتم اختيار زعيم جديد من الحزب، وهي عملية قد تستغرق ستة أسابيع. بعد الموافقة على 95% منها.. أهم بنود اتفاق البريكست وينظر العديد من المراقبين إلى كل من دومينيك راب وزير شؤون "البريكست" السابق، وساجد جاويد وزير الداخلية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق باعتبارهم أبرز المرشحين لخلافة ماي. كيف سيتم اختيار خليفة ماي؟ كيف سيتم اختيار خليفة ماي؟ أشارت "بيزنس إنسايدر" إلى أن جراهام برادي سيضع موعدا محددا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الداخلية بالتشاور مع تيريزا ماي. وعلى الراغبين في الترشح لخلافة ماي، أن يحصلوا على تأييد اثنين آخرين من نواب حزب المحافظين، ووفقا لعدد المرشحين للمنصب، ستعقد مجموعة من الجولات الانتخابية، وسيخرج من كل المرشحين الأقل حصولا على أصوات النواب. وبمجرد أن يصل عدد المرشحين إلى مرشحين اثنين، سيسمح لكل أعضاء حزب المحافظين بالتصويت لاختيار قائد الحزب خلفا لتيريزا ماي.

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيحدث إذا خسرت تيريزا ماي في تصويت سحب الثقة؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .