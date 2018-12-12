انت الان تتابع مداهمة وحدة تراخيص «مزيفة» للهاربين من الملاحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المتهمان يزوِّران 534 نموذجا لرخص مرور وبحوزتهم 23 نموذج ختم لجهات حكومية مختلفة ولديهم 279 ملفا لتراخيص قيادة وتسيير وأختام وشهادات بيانات منسوبة لجهات مختلفة
تحرير:سماح عوض الله ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ م
المضبوطات
تمكنت قوات الأمن العام بمحافظة الشرقية، من ضبط مالك مطبعة وخطاط، يشكلان تشكيلا عصابيا للتزييف والتزوير، تخصصا فى اصطناع رخص مزورة، للأشخاص المطلوبين أمنيا أو لديهم موانع إجرامية تجعلهم عاجزين عن التوجه إلى الجهات الرسمية المختصة لاستخراج التراخيص المختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات من أجهزة طباعة وأختام مزورة وكذلك هواتف محمولة يستخدمها المتهمان فى الترويج للمستندات المزورة التى يقومان بإعدادها داخل منزليهما. تم ضبط المتهمين فى إطار تنفيذ تعليمات أمنية من اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
وجه "الدجوي" إلى ضرورة استهداف كل ما يخل بالأمن العام، وضبط التشكيلات العصابية، واستمرار متابعة العناصر التي تقوم باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وبالفعل رصدت إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، استخدام تراخيص مرور مزورة، تشبه التراخيص
وبالفعل أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر وتفتيش مسكنيهما، وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، من ضبط المتهمين وبتفتيش مطبعة ومسكن المتهم الأول عثر بحوزته على (534 نموذجا لرخص مؤمنة مزورة بالاصطناع الكامل، و23 نموذج ختم لجهات حكومية مختلفة ممهورة بورقة بيضاء خالية البيانات، 3 كيسة كمبيوتر H P + شاشة ماركة BENG بجميع مشتملاتها، وهارد خارجى ماركة توشيبا + هارد ماركة Hitachi).
وكذلك تم ضبط ماكينة تغليف حرارى، و3 ماسح ضوئى H P (إسكانر) ماركة Canno، وطابعتين ماركة Rico أبيض اللون، وطابعة معدنية مرقمة لطباعة التواريخ، وعثر مسئول الفحص على ملف بداخل الأقراص الصلبة المضبوطة، يحوى عدد 289 "فايل" لتراخيص قيادة وتسيير وأختام وشهادة بيانات منسوبه لجهات مختلفة.
وعثرت قوات الأمن كذلك على رزمة ورق مقوى يستخدم فى طباعة التراخيص المزورة، ورزمة ورق مقوى متوسط الحجم يستخدم فى طباعة التراخيص المزورة، ورزمتين من الأغلفة البلاستيكية وعليها العلامات المائية والمستخدمة فى تغليف الرخص المزورة، وفرخ ورق جلاتينى أحمر اللون يستخدم فى تصنيع الأكلشيهات والأختام المزورة، و6 أختام خشبية فارغة معدة للتصنيع، وقطاعة يدوية تستخدم فى تقطيع الرخص المزورة، وهاتف محمول ماركة oppo أسود فى أزرق خاص بالمتهم، مبلغ مالى 1000 جنيه، عملات ورقية مختلفة.
وبتفتيش مسكن المتهم الثانى عثر بحوزته على: تليفون محمول خاص بالمتهم الثانى يحوى رسائل بينه وبين المتهم الأول تتضمن الترويج للتراخيص المزورة على عملائهم راغبى شرائها.
بمواجهة المتهمين بالواقعة اعترفا بتكوينهما فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما ممن لديهم موانع قانونية حيث يقوم المتهم الأول باصطناع المحررات المزورة ويقوم المتهم الثانى بترويجها على عملائهما، مقابل تحصيل مبالغ مالية لتحقيق الربح المادى والأدوات والآلات المضبوطة التى يقومون باستخدامها فى تزوير المحررات والمبالغ المالية من متحصلات جريمة التزوير والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 255/2 أحوال مركز شرطة أولاد صقر، وأمر اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور بإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة المختصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة وحدة تراخيص «مزيفة» للهاربين من الملاحقات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .