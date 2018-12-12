مداهمة وحدة تراخيص «مزيفة» للهاربين من الملاحقات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المتهمان يزوِّران 534 نموذجا لرخص مرور وبحوزتهم 23 نموذج ختم لجهات حكومية مختلفة ولديهم 279 ملفا لتراخيص قيادة وتسيير وأختام وشهادات بيانات منسوبة لجهات مختلفة

تحرير:سماح عوض الله ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ م

المضبوطات

تمكنت قوات الأمن العام بمحافظة الشرقية، من ضبط مالك مطبعة وخطاط، يشكلان تشكيلا عصابيا للتزييف والتزوير، تخصصا فى اصطناع رخص مزورة، للأشخاص المطلوبين أمنيا أو لديهم موانع إجرامية تجعلهم عاجزين عن التوجه إلى الجهات الرسمية المختصة لاستخراج التراخيص المختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات من أجهزة طباعة وأختام مزورة وكذلك هواتف محمولة يستخدمها المتهمان فى الترويج للمستندات المزورة التى يقومان بإعدادها داخل منزليهما. تم ضبط المتهمين فى إطار تنفيذ تعليمات أمنية من اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وجه "الدجوي" إلى ضرورة استهداف كل ما يخل بالأمن العام، وضبط التشكيلات العصابية، واستمرار متابعة العناصر التي تقوم باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وبالفعل رصدت إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، استخدام تراخيص مرور مزورة، تشبه التراخيص