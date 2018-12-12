انت الان تتابع مختار مختار: لم أعد أحلم بتدريب الأهلي «أنا مشطب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ م
أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الإنتاج الحربي، أن النادي الأهلي بإمكانه الفوز بلقب الدوري الممتاز في موسمه الجاري بشرط إجراء تدعيمات للفريق، وأشار مختار مختار في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف أم، في برنامج "وان تو"، اليوم الأربعاء، إلى أن الإنتاج الحربي يمتلك إمكانيات محدودة في الدوري، مؤكدًا أنه يحاول استغلالها بأفضل طريقة ممكنة، قائلا: "إمكانيات الإنتاج محدودة، لكننا نعمل على تحقيق أقصى استفادة منها للوصول إلى أفضل نتائج في الموسم الجاري".
وبسؤاله عن تطلعه لتدريب الأهلي، رد ضاحكا: "أنا مشطب.. الحمد لله على كل حال، وأبناء الأهلي يحصلون على فرصة لتولي مسؤولية المدير الفني مثل محمد يوسف وقبله حسام البدري وفتحي مبروك، وكنت أحلم بتدريب الأهلي، ولكن لم يعد لدي الزخم في الوقت الحالي، أشعر أن الفرصة فاتتني، هذا قدر، أعمل بشكل جيد، ويحالفني التوفيق
وواصل مختار مختار: "إذا ظل محمد يوسف مع تدعيمات جيدة، من الممكن أن يفوز الأهلي بالدوري، والأهلي يضم ذخيرة من اللاعبين، فالمدير الفني لا يتعب كثيرا، بدليل أن معظم المدربين فازوا بالدوري ومن الممكن أيضا أن يتوج ببطولة إفريقيا، والفارق يكون بين مدرب يقدم أداءً إيجابيًا وتحقيق مكاسب لها طعم، ومدرب آخر يكسب بدون أداء ملموس أو بصمة واضحة أو فوز بدون طعم".
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