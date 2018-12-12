ترامب: الشعب الأمريكي سيثور في حال عزلي من منصبي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٩ م
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفوضى سوف تجتاح كافة أرجاء بلاده إذا ما تم التصويت بحجب الثقة عنه، مضيفا أنه غير قلق من احتمال حجب الثقة عنه، معربا عن اعتقاده بأن الشعب الأمريكي سيثور على مثل هذا القرار، جاء ذلك في تصريحات صحفية بثتها مجلة "بولتيكو" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، وذكرت المجلة أن ترامب "تجاهل" ادعاءات المدعين الفيدراليين بأنه حرض محاميه الخاص آنذاك مايكل كوهين لإسكات نساء زعمن إنهن ارتبطن بعلاقات جنسية مع ترامب، الأمر الذي يخالف القانون الفيدرالي للحملات الانتخابية.
وكان مدعون فيدراليون في المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك قد كشفوا، الجمعة الماضية، المزيد من تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد كوهين، إذ قالوا إن كوهين قام بمقاضاة ممثلتي الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز وكارين مكدوجال، خلال الفترة الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، بتنسيق من ترامب وتوجيهه. الأمر الذي إذا
وكان مدعون فيدراليون في المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك قد كشفوا، الجمعة الماضية، المزيد من تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد كوهين، إذ قالوا إن كوهين قام بمقاضاة ممثلتي الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز وكارين مكدوجال، خلال الفترة الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، بتنسيق من ترامب وتوجيهه. الأمر الذي إذا ثُبتت صحته سيعني اتهام ترامب بارتكاب جناية، ومن جانبهم قال خبراء قانونيون إن هذا الأمر غير مُحتمل طالما بقي ترامب في منصبه.
من ناحية أخرى، شرح المدير العام لشركة جوجل سوندار بيتشاي، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، اليوم، سبب عرض محرك بحث غوغل لصورة الرئيس دونالد ترامب لدى البحث عن كلمة أهبل "idiot". للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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