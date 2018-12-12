الان تتابع تقييم الحوادث في اليمن: قوات التحالف استهدفت مستودع أسلحة بالحديدة يهدد الملاحة الدولية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على مستودع أسلحة جنوب الحديدة لوجود خطر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر. وأضاف الفريق في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف لم تستهدف حافلة في محافظة الحديدة ولكنها استهدفت شاحنة خفيفة ومسلحة بما يتفق مع قواعد القانون الدولي.

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