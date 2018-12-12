الان تتابع عاجل.. وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين يتفقان على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رئيس جوجل أمام الكونجرس: لا نبيع بيانات مستخدمينا وأخطرناهم بحوادث الاختراق تسريب بيانات 50 مليون مستخدم جديد يدفع بإغلاق “جوجل بلس” إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة تحذير: الأجهزة الإلكترونية تغيّر بنية أدمغة الأطفال

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