الان تتابع 158 نائبا من حزب المحافظين يعلنون دعمهم لتيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلن 158 نائبا من حزب المحافظين، دعمهم لتيريزا ماي، أمام تصويت سحب الثقة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكدت أنه لا ينبغي أن نخاطر بإعطاء نواب المعارضة السيطرة على مفاوضات بريكست.

وقالت في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أنه لدينا أمل بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق.