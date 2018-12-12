سياسي فلسطيني: "عناد عباس" بشأن عضوية مجلس الأمن يثبت روح التحدي

أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطينى، أن حملة التحريض لاغتيال الرئيس محمود عباس التي يقوم بها المستوطنون تحت رعاية الحكومة الإسرائيلية، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتعد انعكاس لجنوح المجتمع الإسرائيلي وحكومته نحو التطرف والإجرام.

وأضاف "العوض" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطوة تأتى لتؤكد عمق الأزمة التي تعيشها حكومة "نتنياهو"، هذه الأزمة التي تتعمق داخليا وتتجلى عبر العزلة الدولية التي تعيشها هذه الحكومة.

وأوضح "العوض" أن الدبلوماسية الناجحة للقيادة الفلسطينية تلعب دورا مهما في محاصرة "نتنياهو" وحكومته دبلوماسيا، المتمثل فى رد الرئيس عباس بطلب العضوية الكاملة في مجلس الأمن.

وأكد "العوض" أن خطوة الرئيس عباس أمر هام للغاية يعكس روح التحدي والإصرار ويجب مواصلته وتعميقه وتكثيفه على مختلف المستويات.

وأشار إلى أنه يجب إجراء المزيد من الخطوات في سياق تكريس الاعتراف بدولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، بجانب تعزيز صمود المواطنين وتعزيز روح الكفاح الوطني والمقاومة في مواجهة الاحتلال والمستوطنين حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

