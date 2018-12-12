مقتل وإصابة 20 شخصا فى تفجير سيارة مفخخة شمالى حلب

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالى حلب. أوردت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل. وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت- فى وقت سابق- بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

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