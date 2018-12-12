ماذا قال ولي العهد السعودي في تعزية ملك البحرين؟

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" - تابعها "الخليج 365" - " تلقيت نبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله –.

وتابع" وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .