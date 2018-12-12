شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: لجان استماع نهاية ديسمبر لاستطلاع رأى المتخصصين فى قانون التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعيه بمجلس النواب، وعضو البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية"، أن اللجنة قرر عقد جلسة استماع للمتخصصين والفنيين، متابعا: اعتراضات الرئيس على القانون تتعلق بالشق الفنى ولابد من وجود رأى علمى متخصص فى هذا الشأن.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات للمحررين البرلمانية عقب اجتماع البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، أنه سيتم إرسال ملف كامل للمتخصصين الذين سيتم دعوتهم لجلسة الاستماع يتضمن، محاضر الاجتماعات وما تم نظره من مواد مشروع القانون المعترض عليه حتى يكونوا على علم مسبق بها.

ولفت أبو شقة، إلى أن جلسات الاستماع ستكون فى المواد التى شهدت اعتراضات من رئيس الجمهورية، دون النظر إلى باقى المواد، لافتاً إلى أن المنهج الذى تعتمدة اللجنه فى الاستماع للمتخصصين هو منهج يتفق مع فن التشريع الذى يقضى بأن المسائله عندما تكون متعلقة بأمور فنيه، فلابد من الاستماع للمتخصصين والخبراء، وهذا لا يخل بسلطة المجلس فى التشريع.

وأشار أبو شقة، إلى أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض مواد قانون التجارب السريرية، تعد الثانية من نوعها فى التاريخ البرلمانى التى يعترض فيها رئيس الجمهوريه على قانون صادر من البرلمان، وهذا يعنى إننا أمام دولة مؤسسات يطبق فيها القانون، مما يعنى اننا نسير على الطريق الصحيح نحو ديمقراطية حقيقية طبقا للنصوص المنظمه التى اقرها الدستور.

وأوضح أبوشقه أن هذا القانون له أهمية كبرى، شائك يتعلق بحرمة الجسد ولابد من التركيز الكبير حين نظره واستدعاء جهات علميه وجهات بحثيه وجهات دينيه والاستماع للمتخصصين.