شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع "خطة البرلمان" حول منظومة الإدارة المالية بحضور ممثلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم، عرض وزارة المالية المنظومة gfmis "منظومة الإدارة المالية"، وأهدافها وما الذى وصلت ايه والتعاون مع وزارة التخطيط، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والتخطيط.

وخلال الاجتماع عرضت وزارة المالية منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis، وربطها مع وزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، وهى نظام الكترونى يربط كافة اجهزة الحكومة، وعرض أهم مجالات الإصلاح الاقتصادى، ومنها تحسين القدرة على التنبؤ بالاقتصاد الكلى، وتحسين تصنيف وشافية الموازنة، وتطبيق موازنة البرامج والآداء، كما عرض هيكل الشبكة المالية الحكومية، والتى تشمل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والبنك المركزى المصري، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وشبكة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح التوقيت الزمنى للربط بين وزارتى المالية والتخطيط، وربط منظومة وزارة التخطيط مع منظومة gfmis، على مستوى الوحدة الموازنية، وموشرات قياس الآداء، لضمان تطبيق موازنة البرامج والآداء فى المنظومة، ومتابعة المشروعات ومعدل تنفيذها وفقا لمعدل الصرف والجدول الزمنى للمشروع، وليس الآداء المالى فقط.

وتساءلت عن آلية الكشف عن الفساد داخل المنظومة، لأنه الهدف الرئيسى هو الرقابة القوية والقضاء على الفساد، ولفت ممثل المالية أن اتاحة المعلومات لحظيا للمسئول تساعد فى الرقابة، وأيضا اتاحة شاشة لحظية لهيئة الرقابة الإدارية للمتابعة، وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة المجتمعية فى نهاية تطبيق المنظومة، تؤدى إلى محاصرة الفساد.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتخصيص شاشة لمجلس النواب لمتابعة الآداء الحكومى من خلال المنظومة، لأنه المجلس جهة رقابية.

وأضافت سيلفيا نبيل أن ما أنجزته المالية فى هذه المنظومة هو إنجاز رهيب فى وقت قياسي، ولكن كبرلمان، ننظر إلى المنظومة من منظور الدولة ككل.

وأضافت أنه يجب الاستفادة من المنظومة، فى نواحى أكثر من المنظور المالى فقط، لأنه أكبر مشاكل الدولة هو الفساد، والذى يجب أن نعمل على القضاء عليه، ولو نظرنا للناحية المالية فقط سنقنن الفساد.

وأشار ممثل وزارة المالية أنه بعد اكتمال تطبيق المنظومة سيتاح للمواطن تقييم الخدمات والمشاريع المقدمة له، من خلال موازنة المواطن.

وأوضح ممثل المالية خلال عرضه أن المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة gfmis، تتمثل فى الربط بين وزارة التخطيط والاستثمار القومى ووزارة المالية، والمرحلة الثانية التخصيصات المالية، للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والآداء، والمرحلة الثالثة تتمثل فى تقييم الخدمة، سواء جيدة أو غير جيدة، ونقل الرقابة للمواطن لتقييم الخدمة.

وأضاف ممثل المالية أن ميزة منظومة gfmis، هو التعامل مع الوحدة الحسابية، وليس الهيئة الموازنية، ضاربا المثل بأن مصلحة الضرايب هيئة موازنية والمأمورية هى الوحدة الحسابية.

وأوضح ممثل المالية أنه تم إدخال ٧٧٩٧ مشروع مع ٦٣٥ هيئة موازنية، تم توزيعهم فى المنظومة على ٢٦٣٥، وحدة حسابية، لافتا إلى أن هذه البيانات جاءت من وزارة التخطيط، وتكاملت وزارة المالية مع بنك الاستثمار القومي، للتأكد من البيانات.

وأشار ممثل المالية أن هناك ٩٧٪ تطابق بين حوالي٧ آلاف مشروع، وتسكينهم على الوحدات داخل المنظومة، لافتا إلى أنه قبل ادخال المعلومات يتم الرجوع إلى التخطيط وبنك الاستثمار القومي، لضمان دقة البيانات والتوافق.

وأوضح ممثل المالية أن كل وحدة حسابية لها ما يشبه الرقم القومى على المنظومة، ويعتبر رقم حساب لكل وحدة حسابية، ليساعد فى تقييم الآداء المالى على مستوى المستهدف والمنفذ، لافتا إلى أن الصرف يتم على كود موحد بين الجهات، لإمكانية تقييم المشروع لتحقيق كمالية تقييم الاداء الخاص بالمشروع.

وأكد ممثل المالية ربط موازنة البرامج والاداء وبرنامج الحكومة والاستراتيجية مع منظومة gfmis، لافتا إلى أنه بعد التفعيل لن تتجاوز أى وحدة حسابية الاعتماد المالى المدرج.

وأضاف أنه تم ربط الحسابات الخاصة بالهيئات والوحدات فى البنوك، بالمنظومة، ولأول مرة تم الربط بين إدراج الأموال، وعمل مناقلة من حسابه الخاص إلى حساب الوحدة المالية بالمنظومة، حتى يتمكن من الصرف، لتحقيق الانضباط المالي، لضمان الاعتمادات التى اعتمدها المجلس لا يتم تجاوزها.

وأضاف ممثل المالية أن المنظومة، وفرت شاشة عرض لكافة الوزراء توفر بيانات لحظية لمتخذى القرار، على مستوى الانفاق على مستوى الجهات التابعة، إضافة إلى الانفاق على مستوى المشروعات، الخاصة بكافة الجهات التابعة للوزارة، والاعتمادات المخصصة لها، والمنصرف الفعلي، والانفاق الاجمالى على أبواب الاستخدامات، ونسبة التنفيذ، والجهات التى قامت بالصرف.

وأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية شرح بنفسه المنظومة، لشيخ الأزهر، كما عرض شباب فريق العمل إلى باقى الوزراء، الذين أبدوا سعادتهم.