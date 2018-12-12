شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى منشق عن الإخوان: انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف التنظيم "مراوغة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، على أن تصريحات الجماعة الإسلامية التى تؤكد فيها انسحابها من تحالف الإخوان هو نوع من المراوغة، حيث أن فى باطن هذا البيان نوع من الدفاع عن الإخوان وتبرئتهم من جرائمهم بدليل كلمة المصالحة وكأن ما يحدث فى مصر هو نوع من الخناقة بين طرفين وليس إرهاب وقتل وتخريب وحرق وشهداء من المواطنين والجيش والشرطة ودماء ذكية سفكها هؤلاء الإخوان المجرمين.

وقال البشبيشى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعة الإسلامية تعلن هذا البيان نتيجة الخوف من الحظر وحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة والخوف من التحفظ على الأموال وادراج قيادتها على قوائم الإرهاب.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن هذا الموقف الصادر من الجماعة الإسلامية جاء بالتنسيق مع الإخوان بدليل تبييض وجههم بمسألة المصالحة.

وكان أسامة حافظ، رئيس الجماعة الإسلامية، قال فى بيان له : لقد تجاوز الزمن تحالف الإخوان وصار للأزمة الإخوانية أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات واستدعى الأمر تفكيرا جديدا فى التعامل مع الأزمة وبالتالى لم يعد ثمة جدوى من التواجد فى هذا التحالف ولم يعد للجماعة الإسلامية وجودا فيه.