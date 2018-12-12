شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: "أنا خادم للشعب.. والبرلمان متعاون معنا لحل المشكلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، وبأداء نواب محافظة القاهرة وحرصهم على حل مشكلات المواطنين.

وقال محافظ القاهرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إنه حريص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب لحل مشكلات المواطنين، والوصول إلى أفكار لحل المشكلات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب قد يساعدوه على حل مشكلة، أو توفير إمكانيات للمحافظة لحل المشكلات والتغلب عليها، أو بقيام البرلمان بسن تشريعات لحل المشكلات الكبيرة والصعبة.

وتابع محافظ القاهرة: "أنا خادم للشعب، وتحت أمر النواب وأى مشكلة مستعد أنزل للشارع لحلها".

من جانبه، قال النائب ثروت سويلم: "فى القاهرة تركة صعبة جدا على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الكل لازم يدعمه ويسانده لأنه مكسب لمصر ومحافظة القاهرة ".

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أشكر القيادة السياسية إنها بتجيب قيادات من الشارع، المحافظ جاى من الملعب، قيادات فعالة فى محافظة القاهرة، احنا لجنة نوعية مختلفة ومنظمة فى أدائها وتتابع توصياتها لمعرفة ما يتم تنفيذه وما لم ينفذ، وتتخذ موقف قوى".

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة استأذن من لجنة الإدارة المحلية للمغادرة نظرا لوجود ارتباط رئاسى لديه.