أردوغان يعلن بدء عمليات عسكرية في شرق الفرات خلال يومين

اليوم الجديد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء عمليات عسكرية في شرق الفرات خلال يومين.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء عن الرئيس التركي قوله" إن عملياتنا لا تستهدف الجنود الأمريكيين في شرق الفرات"، مضيفا إن بلاده مصرة على جعل هذه المنطقة آمنة ويمكن العيش فيها".
وأضاف أردوغان" أكملنا تحضيراتنا للعملية العسكرية في شرق الفرات بينما نوجه التحذيرات اللازمة حول ذلك، مشيرا إلى أنه سيتيح إمكانية تعاون بناء مع الولايات المتحدة".
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