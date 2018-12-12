لجنة تعديل "التجارب السريرية": ندرس اعتراضات الرئيس فقط

القاهرة- مصراوي:
قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهوريةعلى مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكة المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، إن اللجنة تنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد الـ١٥ المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف، في بداية أولى اجتماعات اللجنة، اليوم الأربعاء، أن دراسة اللجنة لتلك المواد، يأتي تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في إقرار ما يراه...
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