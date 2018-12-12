سيول في البترون إجتاحت متاجر وإحتجزت مواطنين في سياراتهم

أدى تساقط ​الامطار​ بغزارة في منطقة البترون إلى تحويل الطرق الى مجاري أنهار وبحيرات مياه. كما اجتاحت ​السيول​ الناتجة من قوة تدفق ​المياه​، عددا من المحال التجارية والمخازن، ما حال دون استيعاب القنوات والمجاري لمياه الامطار. وعملت عناصر ​الدفاع المدني​ على سحب المياه بالمضخات، ومساعدة مواطنين احتجزتهم تجمعات المياه داخل سياراتهم على الطرق العامة والداخلية.

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