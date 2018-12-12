جان جبران: لن اقبل بأي فاسد والمناقصات ستكون علمية وشفافة

عقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​ جبران لقاء موسعا مع المتعهدين الذين ينفذون مشاريع المؤسسة بتكليف منها، في إطار الإجتماعات التي يعقدها مع القطاعات المعنية في المؤسسة، وأطلعهم على خريطة الطريق التي ستعتمدها الإدارة الجديدة في المؤسسة مع حلول السنة الجديدة، في حضور المهندسين وموظفي المؤسسة الذين يواكبون تنفيذ أعمال المتعهدين.

وأكد جبران أن خريطة الطريق ستنفذ تحت شعار إعطاء الحق للمتعهد في مقابل الحصول على الخدمة الفضلى، لافتا إلى "وجود متعهدين يستحقون التنويه على ما يقومون به من أشغال جيدة، في مقابل آخرين هم مدعاة للخجل نظرا لأشغالهم العشوائية والمهملة والتي تتسبب بتشويه صورة مؤسسة ​المياه​". وحدد النقاط الأساسية لخريطة الطريق بالتالي: إدخال تعديل على دفاتر الشروط بحيث لا تحتوي على قطب مخفية مخصصة لاستفادة البعض. والسير بالمناقصات المكتملة المعايير والتي تلبي المعايير التقنية المطلوبة لكي تأتي الأشغال على المستوى المطلوب، مؤكدا ان ليس بالضرورة الأخذ بالمناقصات ذات السعر الأدنى أو المحروق، لأن الهدف الإتيان بمناقصات شفافة وعلمية تلبي المستوى العالي للمعايير الموضوعة، مع التشديد على عدم إبقاء حلقة المناقصات مقفلة على البعض بل سيتم فك هذه الحلقة وفتحها لآخرين.

واكد جبران ان لن يتم إستلام أي مشروع من أي متعهد قبل أن يتم الإشراف على هذا المشروع. وسيتم ذلك من خلال فريق تعينه المؤسسة، ومن خلال استشاري يشرف على العمل، واكّد أن المعاملات ستأخذ وقتها ضمن القانون ولن تنام أي معاملة في الأدراج، وهذا يعني أن أي موظف لا يستطيع ابتزاز متعهد، وأي متعهد لا يستطيع تسخير موظف لملاحقة معاملاته مقابل هدايا مالية .وإذ رفض اي وساطة او تدخل سياسي سيكون غير مقبول لأن الإدارة الجديدة لا تظلم أحدا وبالتالي لا تخاف أحدا ولا تحتاج إلى تدخلات من أي جهة سياسية. شدّ> على ان "أنا مؤتمن على هذا المال ولن أقبل بأي فاسد إلى جانبي، لذا أنا حريص على تنفيذ الشروط التي تكفل القيام بالأعمال الجيدة بالأسعار الجيدة، وذلك دون اتهام أحد بل لتحسين الأداء بحيث يصبح من يعمل مع المؤسسة مثالا حسنا للآخرين!