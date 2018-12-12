كنعان: الازمة الحكومية لم تشلّ البرلمان الذي أنجز التشريعات والإصلاحات المطلوبة

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ خلال محاضرة له في منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني المنعقد في لندن ان "الاصلاح يجب ان يكون من اولى اولويات ​الحكومة​ العتيدة التي نأمل في ان تسهم المساعي في ولادتها في وقت قريب ليتكامل العملان التشريعي والتنفيذي في ​مكافحة الفساد​ وارساء ثقافة احترام ​الدستور​ والقانون".

واشار كنعان الى ان "وعلى الرغم من الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط الاّ ان لبنان يحافظ على استقراره وعمل مؤسساته منذ وصول العماد ​ميشال عون​ الى سدة الرئاسة وبالتعاون مع الحكومة"، وقال "ان لبنان اليوم على السكة الصحيحة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية به، لاسيما تلك المرتبطة بامكانية الاصلاح، خصوصاً بعد اقرار موازنتين وبعد ​مؤتمر سيدر​ الذي شكّل مناسبة لجذب الاستثمارات وتطوير بنيته التحتية، ويأتي هذا المنتدى اللبناني البريطاني اليوم في السياق نفسه". ولفت الى ان "الازمة التي نعيشها اليوم لم تشل البرلمان والعمل الرقابي والتشريعي، وخطوات مكافحة الفساد بدأت تشريعيا من خلال رزمة قوانين ونعمل اليوم على اقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون لدينا الارضية للشفافية والمحاسبة". واكد ايمانه "بالتشريع كوسيلة لارساء اصلاحات اساسية طويلة الأمد نحتاجها في لبنان، ومع القوانين الاصلاحية نرفع من الشفافية ونكافح الفساد ونعمل على تخفيض العجز ما يشجّع الاستثمارات الخارجية خصوصاً بعد اقرار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وحماية كاشفي الفساد، والحق بالوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد في عقود ​النفط والغاز​".