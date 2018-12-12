غزارة الامطار في عكار تسببت بارتفاع منسوب الانهر وانهيار جزء من سقف منزل في ببنين

تسببت الرياح و​الامطار​ الغزيرة التي تتساقط لليوم الثاني على التوالي بسيول فاضت بها اقنية ​المياه​ الشتوية وغطت الطرق بالوحول والاتربة وشتى انواع الاوساخ التي جرفتها الامطار من المرتفعات الى المناطق الساحلية والوسطية.

وتسببت الامطار الغزيرة بارتفاع منسوب الانهر ومجاري الينابيع ولا سيما أنهر البارد وعرقة والاسطوان والكبير التي بدأت مجاريها تفيض بالمياه لتتسرب الى الاراضي المحيكة في ​سهل عكار​.

وبفعل الرياح إنهارت أجزاء أساسية من سقف منزل أحد المواطنين وجدرانه الخارجية في بلدة ​ببنين​ - عكار وادى ذلك الى تضرر سيارتين كانتا مركونتين على الشارع العلم بمحاذاة المنزل.

وزار رئيس اتحاد روابط ​مخاتير عكار​ مختار بلدة ببنين ​زاهر الكسار​ المنزل، مطلعا على اوضاع العائلة التي تسكنه وحجم الاضرار الحاصلة، وطالب ​الهيئة العليا للاغاثة​ بشخص امينها العام ​اللواء محمد خير​ الاطلاع على واقع حال ما هو حاصل وحجم الاضرار والعمل على مساعدة العائلة المنكوبة بالتنسيق مع البلدية.