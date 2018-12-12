السفير الخازن: الاولية لدى الفاتيكان اليوم ليست لبنان بل الصين

اعتبر سفير ​لبنان​ في ​الفاتيكان​ ​فريد الياس الخازن​ ان جزء من المعالجة للوضع اللبناني يجب ان تقوم بها ​الكنيسة المارونية​ في لبنان وليس الفاتيكان، فالادارة الموجودة في ​الكنيسة الكاثوليكية​ دقيقة ومنظمة والتعامل لا يمكن ان يكون موسميا كما تفعل الكنيسة المارونية بعلاقتها مع الفاتيكان، وهناك واقع ان الفاتيكان يهتم بكل الكاثوليك في العالم فمثلا يهتم المسؤولون في الفاتيكان بالكاثوليك في ​الهند​ الذي صحيح انهم اقلية من السكان في الهند تبلغ 5 في المئة الا ان عددهم يبلغ 20 مليونا، ولفت الى ان ​البابا​ القديس يوحنا بولس الثاني اهتم بلبنان بشكل خاص وركزت في عهده الفاتيكان على ​الحرب الباردة​ وعلى ​بولونيا​ بلده الاصلي، اما الاولوية اليوم للفاتيكان فهي ​الصين​، وليس لبنان، ونحن لسنا محور الكون كما يعتبر ​اللبنانيون​، ومن عاداتنا تضخيم الامور ، اما في اطار الواقع اللبناني فينطبق جزء كبير منه على النظرية التي تنطبق على الكنيسة المارونية، ولكن علينا نحن ان نساعد انفسنا وان نكون على قدر المسؤولية والا نصبح ضحية لان لا يجب ان ننتظر دائما مساعدة العالم لنا.