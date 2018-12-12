الميدل إيست قررت شراء 4 طائرات ووقعت ورولز رويس عقد الرعاية الكاملة لمحركات الطائرات

قررت ​شركة طيران الشرق الاوسط​ - الخطوط الجوية ال​لبنان​ية "الميدل إيست"، الناقل الوطني، كجزء من تجديد لأسطولها من الطائرات عريضة الهيكل، شراء أربع طائرات "آرباص NEO A330-900" التي تعمل بمحركات "رولز رويس ترنت 7000"، إلى جانب إمكان شراء طائرتين أخريين، ومن المتوقع أن تسلم الطائرات الأربع في العام 2021.

ووقعت "رولز رويس" اليوم عقدا مع شركة طيران الشرق الاوسط لتوفير الدعم لمحركات "ترينت 7000" التي تحرك اسطول طيران ​الشرق الأوسط​ الجديد من طائرات "آرباص A 330-900 NEO". ويتضمن العقد خدمة وصيانة طويلة الأمد طوال مدة تشغيل المحرك مع شركة ​طيران الشرق الأوسط​، فضلا عن شراء المحركات الاحتياطية وتوريد قطع الغيار.

ووقع العقد خلال "منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني في لندن"، رئيس مجلس الادارة - المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط ​محمد الحوت​ ورئيس مجلس إدارة "رولز رويس" إيان ديفيز، في حضور رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الدولة البريطاني للتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اليستر برت.

وستقوم "رولز رويس" بتزويد أحدث محرك في مجموعة "ترينت"، "الترينت 7000" إلى جانب توفيرها خدمة الرعاية الكاملة المتميزة. ويعتبر ترينت 7000 واحدا من عائلة ترينت التي تراكمت لديها أكثر من 125 مليون ساعة طيران للمحرك.

وأكد الحوت "أننا ملتزمون ضمان أن تكون شركتنا رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمة وأداء متميزين للعملاء، وستساعد طائراتنا ​الجديدة​ ومحركات الجيل الجديد "ترينت 7000"على تحقيق هذا الهدف. ويتوقع ان يساهم عقد الصيانة الكاملة في تحسين تكاليف الصيانة من خلال خدمة صيانة المحركات طويلة الأمد. وهذا العقد يجسد الروابط والعلاقة الوثيقة بين ​المملكة المتحدة​ ولبنان، ويسرنا أن نوقِّع هذه العقد التاريخي هنا في لندن في "منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني" برعاية الحريري".