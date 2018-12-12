توقيف أردني في المطار بحوزته 100 غرام من الكوكايين وحشيشة الكيف

أفادت معلومات صحافية أن "فصيلة التفتيشات في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​مطار بيروت الدولي​ أوقفت المدعو ز.ح. أردني الجنسية، اثناء مغادرته الى عمان عند الاولى من بعد ظهر اليوم، بعد ان ضبطت بحوزته حوالى 100 غرام من ​الكوكايين​ و​حشيشة الكيف​. وتم تسليمه الى فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​. وأوقف بناء لإشارة ​القضاء​ المختص".

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