أوغاسابيان: نحتاج لبث روح التطوع وعمل الجماعة بخاصة في المجال السياسي

نوّه وزير الدولة لشؤون ​المرأة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جان أوغاسابيان​ بالقيم التي تسعى ​جامعة القديس يوسف​ إلى ترسيخها وهي قيم إنسانية ترتكز على إرساء الحرية والعدالة، ويأتي التشجيع على ​العمل التطوعي​ من ضمن هذه القيم التي تجعل الإنسان في مقدمة الإهتمامات والأولويات. ولفت الوزير أوغاسابيان في الكلمة التي ألقاها في "أمسية التطوّع" نظمتها دائرة الحياة الطلابيّة في جامعة القديس يوسف في ​بيروت​ في حرم ​العلوم​ والتكنولوجيا، ​مار روكز​، بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، إلى أهمية أن يكون التطوع ثقافة حياة، لأن الإنخراط في هذا العمل يسهم في بناء شابات وشبان مسؤولين يهتمون بالدرجة الأولى بتقديم الأفضل للمجتمع دون أن يكون همهم الأول تحصيل المكاسب الفورية.

وتوقف وزير الدولة لشؤون المرأة أمام عبارة كتبتها إحدى الشابات المتطوعات في المعرض الذي تم تنظيمه وفحواها تشديد على أهمية العمل داخل الجماعة وضرورة ردم الهوة بين مختلف الأديان وإعلاء شأن التواصل والمحبة. وقال أوغاسابيان: إن هذه العبارة تصلح لأن تُوجه للقوى السياسية في بلدنا، حيث إن المطلوب ترسيخ روح الجماعة المتحدة مع بعضها البعض، لنتمكن من بناء وطننا ولنكون على مستوى تطلعات المرحلة.

وفي ختام الامسية أخذت صورة تذكاريّة ووزعت شهادات مشاركة على كلّ متطوّعي جامعة القدّيس يوسف في بيروت.