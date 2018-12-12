الجيش: توقيف 2440 شخصاً بجرائم مختلفة خلال شهر تشرين الثاني المنصرم

أعلنت قيادة ​الجيش​ في بيان لها أن "وحدات الجيش أوقفت بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، 2440 شخصاً من جنسيات متنوعة، لتورّط بعضهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار ب​المخدرات​ والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة والمخدرات و​البنزين​ و​المازوت​ المهرّب، وعدداً من أجهزة ​الاتصالات​ وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى 63 آلية و37 درّاجة نارية و3 مراكب صيد وقد تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".