النشرة: الأمن العام أققل محلات السوريين المخالفة لقانون العمل في بنت جبيل

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن "​الامن العام اللبناني​ بدأ بحملة إغلاق محلات السوريين المخالفة ل​قانون العمل​ والكفالة بالشمع الأحمر في ​بنت جبيل​ ومنطقتها وذلك في اشارة من مدعي عام النبطية القاضي عباس جحا وستستمر هذه الحملة حتى اقفال جميع المحلات المخالفة".

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