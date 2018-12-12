الحاج حسن أقفل مصنع ميموزا بسبب عدم التزامه الشروط الصحية وتلويثه نهر الليطاني

أصدرت ​وزارة الصناعة​ بيانا ذكرت فيه ان إزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الاوراق الصحية ميموزا - صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفني في المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في ​البقاع​ كشفين على المصنع بتاريخ امس الثلثاء 11/12/2018 وفي محيطه، فتبين من خلالهما أن الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلفاتها الصناعية في مجرى ​نهر الليطاني​. وأشارت الى ان نتيجة تقرير الفريق الفني، اتخذ وزير الصناعة الدكتور ​حسين الحاج حسن​ قرارا حمل الرقم 7699/ت بتاريخ اليوم الاربعاء 12/12/2018أقفل بموجبه بصورة موقتة المصنع المذكور، وطلب الى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار. وطلبت وزارة الصناعة من أصحاب ​المصانع​ العمل بما يقتضيه ​الأمن​ الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأن المخالفين سيكونون عرضة لاقفال مصانعهم.

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