دفاع روسيا: لقاء بين عسكريين روس وإسرائيليين وبحث بقضايا الشرق الاوسط

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "عقد لقاء في ​موسكو​ اليوم، بين وزارتي الدفاع الروسية والإسرائيلية"، موضحةً أن "الوفد الروسي خلال اللقاء، كان برئاسة، نائب رئيس إدارة العمليات الميدانية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ​اللواء​ فاسيلي تروشيت وتمت مناقشة القضايا الأمنية الآنية في منطقة ​الشرق الأوسط​، والوضع في الجمهورية العربية السورية، وكذلك المسائل المتعلقة بعمل قناة الاتصال المباشرة بين قاعدة حيميميم الجوية الروسية ومركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، لمنع الحوادث الخطيرة التي تهدد حياة الجنود الروس والإسرائيليين".

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