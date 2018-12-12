النشرة: طائرات عراقية نفذت ضربات جوية بريف دير الزور

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن "طائرات عراقية نفذت ضربات جوية في منطقة سوسة بريف محافظة ​دير الزور​ السورية حيث أصابت هدفين الأول عبارة عن موقع لقادة ​تنظيم داعش​ والهدف الثاني مقر لعناصر التنظيم".

الى ذلك واصلت قسد تقدمها وسيطرت على سوق مدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع تنظيم "داعش" في آخر جيوبه شرق دير الزور ليتوسع سيطرتها على المدينة ويصل الى قرابة نصف المدينة بعد ان تقدمت فيها من ثلاثة محاور.