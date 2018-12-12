النشرة: طائرات عراقية نفذت ضربات جوية بريف دير الزور

افاد مراسل "النشرة" في سوريا أن "طائرات عراقية نفذت ضربات جوية في منطقة سوسة بريف محافظة دير الزور السورية حيث أصابت هدفين الأول عبارة عن موقع لقادة تنظيم داعش والهدف الثاني مقر لعناصر التنظيم".
الى ذلك واصلت قسد تقدمها وسيطرت على سوق مدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم "داعش" في آخر جيوبه شرق دير الزور ليتوسع سيطرتها على المدينة ويصل الى قرابة نصف المدينة بعد ان تقدمت فيها من ثلاثة محاور.
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