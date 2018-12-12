يكتمل في 36 شهرًا.. السويدي تعلن تفاصيل إنشاء سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويدي إلكتريك، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وقعت في ائتلاف متكامل مع شركة المقاولون العرب، عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار لتصميم وتوريد وإنشاء سد "ستيجلر جورج" ومحطة توليد كهرومائية جديدة بتنزانيا.

وأوضحت الشركة، أن المشروع تم إسناده إلى الائتلاف الشهر الماضي، بعد مناقصة دولية طرحتها وزارة الطاقة التنزانية في 2017.

وتوقعت الشركة في بيانها إنجاز المشروع الذي تموله الحكومة التنزانية خلال 36 شهرًا، تبدأ بعد 6 أشهر من استلام وتجهيز موقع العمل، وسيبدأ المشروع إنتاج الطاقة بحلول أبريل 2022.

ويقام السد على نهر "روفيجي" البالغ طوله أكثر من 600 كيلو.

وشهد التوقيع، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنزاني الدكتور جون ماجوفولي.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، في البيان إن هذا العقد "غير مسبوق، يمكن للشعب التنزاني الاعتماد على الائتلاف المصري، هذا ما تعهدت به القيادة السياسية المصرية أيضًا.. سيبقى ذلك التزامنا أثناء التوسع في قارتنا الأم".