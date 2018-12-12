ميركل: القمة الأوروبية لن تغير اتفاق الخروج مع بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أنها لا تتوقع أن تقرر قمة دول الاتحاد الأوروبي اتفاق الخروج مع بريطانيا حتى بعد جولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في عدد من الدول الأوروبية.

وفي ثاني جلساتها الخاصة التي عقدتها في البرلمان للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل اليوم الأربعاء:" ليس لدينا النية لتغيير اتفاق الخروج مرة أخرى، وهذا هو الموقف العام للدول الأعضاء الـ27".

وأكدت ميركل:" حتى الآن فإنه ليس من المتوقع في الوقت الراهن أن نخرج من النقاشات بأي نوع من التغييرات".

وفي ردها على سؤال من نائب في الحزب الديمقراطي الحر حول ما يمكن أن تفعله الحكومة الألمانية لمواجهة حالة عدم اليقين لدى المواطنين المرتبطة بالنقاش الدائر حول إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قالت ميركل إن بمقدورها أن تقول للناس فقط:" نحن نعمل بجد من أجل ألا تصل الأمور إلى خروج بريطاني بدون اتفاق".

وكانت ميركل ذكرت في مستهل الجلسة القصيرة أن القمة ،التي ستنعقد يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ستبحث أيضا المقترح المقدم من الرئاسة النمساوية (الدورية للاتحاد الأوروبي) والمعروف باسم صندوق التفاوض للتقديرات المالية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط.

واستبعدت ميركل التوصل إلى تفاهمات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الماليات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية مايو المقبل، لكنها قالت إن القمة ستوضح بشكل أكبر هيكل المفاوضات المقبلة في هذا الشأن، وأضافت أنه بطبيعة الحال فإن هناك اختلافات كبيرة للغاية في المصالح.