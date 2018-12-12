أندرسن جلوبال تواصل نموها في المملكة المتحدة مع إضافة كلاريتاس...

سان فرانسيسكو-الأربعاء 12 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): قامت اليوم شركة "أندرسن جلوبال" بتوسيع انتشارها في المملكة المتحدة مع إضافة "كلاريتاس تاكس" المحدودة، وهي شركة متخصصة في الاستشارات الضريبية وخدمات الامتثال التي تتخذ من برمنغهام مقراً رئيسياً لها، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد. "كلاريتاس" هي رابع شركة تتعاون مع "أندرسن جلوبال" في المملكة المتحدة.

وقال مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن تاكس" المحدودة، في هذا السياق: "لا تشكل إضافة شركة ذائعة الصيت إسوة بـ’كلاريتاس‘ توسعاً منطقياً لـ’جلوبال أندرسن‘ فحسب، إنما امتداداً للعروض التي نقدمها في المملكة المتحدة. وتركّز نشاطات الشركة على ضريبة الشركات، وإعفاءات الضرائب الخاصة بمجال البحث والتطوير، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، ورؤوس الأموال الاستثمارية بالإضافة إلى خدمة الأفراد". وأضاف: "يعمل إيان رايت وفريقه على تعزيز قدراتنا الأساسية القوية بالفعل في المملكة المتحدة، التي تعتبر سوقاً بالغ الأهمية لعملائنا، ونحن نتطلع قدماً إلى العمل مع ’كلاريتاس‘ على عدد من الفرص القادمة ذات الصلة بالشركات".

تعتبر "كلاريتاس تاكس" المحدودة، التي تأسست عام 2012، شركة استشارية تقدم مجموعة كاملة من الاستشارات الضريبية وخدمات امتثال إلى شركات ريادة الأعمال المملوكة من القطاع الخاص، وشركات رأس المال الاستثمارية، وشركات الأسهم الخاصة المملوكة من القطاع الخاص، والشركات المدرجة وأصحاب المصلحة التابعين لها.

ومن جهته، قال إيان رايت، المدير الإداري لشركة "كلاريتاس": "في حين أنني وعدد من زملائي كنا من خريجي مجموعة الأربعة الكبار، فإن الفرصة لتوسيع نطاق خبرتنا تجعل من ’أندرسن جلوبال‘ بطبيعة الحال المكان المناسب لنا". وأضاف: "بعد إجراء مناقشات مع مارك على مدى الأشهر الستة الماضية، أدركت أننا نتشارك الالتزام نفسه لتوفير أفضل الخدمات ضمن فئتها المصممة للعملاء لتلبية جميع شؤونهم الضريبية".

تُعدّ "أندرسن جلوبال" رابطة دولية من الشركات الأعضاء المنفصلة والمستقلة قانونياً، وتضمّ أخصائيي خدمات ضريبية وقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست "أندرسن جلوبال" في عام 2013 من قبل الشركة الأمريكية العضو "أندرسن تاكس" المحدودة وأصبحت تضمّ حالياً حوالي 4 آلاف أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتّع بحضور في أكثر من 125 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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