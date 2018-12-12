مبادرة برايت لاين تعلن عن شراكة استراتيجيّة مع نت إيز

نيو تاون سكوير، بنسلفانيا -الأربعاء 12 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم مبادرة "برايت لاين" أنّ "نت إيز" (网易) انضمّت إلى تحالفها كأوّل عضو مؤسّس من منطقة آسيا للمساعدة على مواجهة التحديات المتنامية لتطبيق الاستراتيجيّة بالاستفادة من الرؤية والخبرات من شركات التقنيّات الصينيّة.

وتعتبر مبادرة "برايت لاين"، التي أطلقت في أوائل عام 2017 بقيادة معهد "بروجكت مانجمنت إنستيتيوت" وبالتعاون مع المؤسّسات العالميّة الرائدة ، تحالفاً يلتزم بمساعدة الرؤساء التنفيذيّين على سدّ الفجوات المكلفة وغير المنتجة التي يواجهونها بين تصميم الاستراتيجية وتنفيذها. وتركّز مبادرة "برايت لاين" نشاطها على ثلاثة مجالات رئيسيّة: قيادة الفكر والممارسات، والربط الشبكي، وبناء القدرات.

وقال تشين جانغ، الرئيس التنفيذي في معهد بحوث "نت إيز" في هانغزو في هذا السياق: "تولي ’نت إيز‘ تاريخيّاً اهتماماً كبيراً بتصميم الاستراتيجيّة وتطلب بشكلٍ دائم إدارة عالية المستوى لخفض الفجوة بين تصميم الاستراتيجيّة وتنفيذها. تشكّل مبادرة ’برايت لاين‘، مع معرفتها وممارستها الواسعة، مؤسّسة عالميّة مشهورة في هذا المجال. وإنّنا نتطلّع قدماً إلى تعزيز فرصة التعاون هذه، للممارسة في مشاريع كبيرة معقدة لصناعات متطوّرة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز، ومع مبادرة ’برايت لاين‘ لاستكشاف أفضل الممارسات لوصل تصميم الاستراتيجية وتنفيذها".

وتعدّ الاستراتيجيّة شيء حيّ قابل للتكييف. وفي عالم يعاني من الاضطرابات المستمرّة، تحتاج المؤسّسة إلى التفاعل مع منظومتها في تصميم استراتيجيّتها وتنفيذها. ويشكّل التعاون والاتّصال والمعرفة والقدرات حجر زاوية للتطبيق الناجح للاستراتيجيّة.

وصرّح ريكاردو فارجاس، المدير التنفيذي لمبادرة "برايت لاين"، قائلاً: "تقوم الشراكة مع ’نت إيز‘ بتعزيز تحالف ’برايت لاين‘ ومهمّتنا المتمثلة في سد الفجوة بين تصميم الاستراتيجيّة وتنفيذها. وتقدّم ’نت إيز‘ ممارسات ابتكاريّة قويّة في تقنيّات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، وتقنيّة ’بلوك تشاين‘، ورؤية فريدة عن منطقة آسيا. وستضيف الأفكار الجديدة من ’نت إير‘ حول اعتماد وتطبيق مبادرات الاستراتيجيّة الدقيقة في عصر التقنيّات الثوريّة قيمة كبيرة ضمن بحثنا الجماعي حول كيفيّة النجاح في إدارة المبادرة الاستراتيجيّة في هذا العالم سريع التقلب".

لمحة عن مبادرة "برايت لاين"

تعتبر مبادرة "برايت لاين"، التي يديرها معهد "بروجكت مانجمنت إنستيتيوت" ("بيه إم آي")، تحالفاً يضمّ شركات عالمية رائدة متخصصة في مساعدة القادة التنفيذيين لسدّ الفجوات المكلفة وغير المنتجة التي يواجهونها بين تصميم الاستراتيجية وتنفيذها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.brightline.org.

تحالف "برايت لاين"

يضم معهد "بروجكت مانجمنت إنستيتيوت" ("بيه إم آي")- ومجموعة بوسطن الاستشارية ("بي سي جي")- و"بريستول مايرز سكويب"- وشركة الاتصالات السعودية - و"لي هيشت هاريسون" - و"أجايل ألاينس" – و"نت إيز".

التعاون الأكاديمي والبحثي

يضم اتحاد التميز في البرامج الهندسية التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا- والجامعة التقنية في الدنمارك- ومختبر العمل الجماعي العالمي في جامعة طوكيو- ومعهد "بلوك تشاين" للأبحاث.

لمحة عن "نت إيز"

تُعدّ "نت إيز" واحدة من أكبر شركات الإنترنت في الصين، وكانت لفترة طويلة رائدة في مجال تطوير أفضل تطبيقات وخدمات الإنترنت. ومع الإحساس القويّ بالهدف، تستفيد "نت إيز" من تقنيّتها المتطوّرة وقدرات البحث والتطوير لتأمين منتجات وخدمات عالية الجودة، وبالإضافة إلى ذلك لتحسين تبادل المعلومات بين المستخدمين، "لمنح السلطة للشعب" في نهاية المطاف. يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.netease.com.

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