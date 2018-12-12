اكتمال 60 بالمائة من الهياكل الإنشائية في "ميدان ون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الأربعاء 12 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أعلنت "ميدان ون"، الوجهة الرائدة للحياة العصرية والتسوق والترفيه، أنّ المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد لإطلاقه مطلع عام 2020 في ظلّ اكتمال 60 في المائة من الهياكل الإنشائية.

ويعتبر "ميدان ون" أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية الهادفة إلى تعزيز قطاع المراكز التجارية في الإمارة عبر منهج جديد كلّياً يجمع بين تجارة التجزئة والضيافة والترفيه.

وباعتباره وجهةً مميزة تمتد على مساحة واسعة، يُوفّر "ميدان ون" تجربة حياةٍ عصرية تجمع بين التصاميم العالمية المستوى، ريادة الأعمال وأحدث التقنيات، ما يعدّ تأكيداً على رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والتسوق.

ويوفّر "ميدان ون" نموذج أعمال فريداً من نوعه للمستثمرين المحليين والعالميين الذي يتطلعون للاستثمار في دبي. ونظراً لكونها تقع ضمن منطقة حرة، توفّر هذه الوجهة ميزات لا مثيل لها في ما يتعلق بسهولة تأسيس وممارسة الأعمال، وجذب المستثمرين من الشركات المحلية والدولية، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار.

وانطلاقاً من سعيه إلى دعم ابتكارات المشاريع الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة، سيضمّ "ميدان ون" حاضنة للمشاريع توفر مرافق مجهزة بالكامل ومخصصة لرواد الأعمال الجدد ممن يتميزون في مجالات الأزياء والتجميل والأطعمة والمشروبات وغيرها. وأمّا في ما يتعلّق بالعلامات التجارية، يوفّر برنامج حاضنة المشاريع الذي يستمر ثلاثة أشهر حوافز تنافسية للتأجير وتنمية الأعمال من خلال التخطيط الدقيق والإشراف والدعم، لمساعدة الشركات على التحوّل من علامات تجارية ناشئة إلى عالمية انطلاقاً من "ميدان ون" في دبي.

ويسعى "ميدان ون" إلى إحداث تغيير جذري في التجربة التقليدية للتسوق من خلال إعادة ابتكار مفاهيم الراحة وسهولة الحركة عبر حلول متطوّرة لتحديد الوجهات داخله. وسيتم تضمين هذا التغيير الجذري في المنصة الافتراضية لـ"ميدان ون" لضمان تسهيل إمكانية الوصول وخدمة العملاء. وتمتاز المنصة بكونها متعددة القنوات، الأمر الذي يتيح للزوار بدء تجاربهم في المنزل أو في المطار عن طريق تقنيات مدمجة بالكامل مع البنية التحتية المادية.

وعند اكتماله، سيستضيف "ميدان ون" 580 متجراً، بما في ذلك 30 متجراً رئيسياً ثابتاً و80 متجراً فاخراً و190 مطعماً، وهايبر ماركت بمساحة 13,200 متر مربع. وستتوزّع هذه المتاجر على مساحات داخلية وخارجية وتميّزها ردهة سماوية مغطاة قابلة للكشف تمتد على مساحة 160 متر طولاً و100 متر عرضاً، وتضم مناطق متعددة الاستخدامات للفعاليات والترفيه، إضافةً إلى تجربة تناول للطعام في الهواء الطلق.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني http://meydanone.com/en.

يمكن الحصول على معلومات تفصيلية حول "ميدان ون"، بما في ذلك الصور، عبر الرابط: https://apco.box.com/v/MeydanOneTakesShape.