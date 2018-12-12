السعودية تعلن اتفاقا بشأن تأسيس كيان البحر الأحمر

كيان البحر الأحمر وكالات: كشفت السعودية أهمية الاتفاق حول تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، حسب قناة العربية . ويضم كيان البحرالأحمر السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن. وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة.

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