أمين مجلس التعاون الخليجي يستقبل قائد كلية الدفاع الوطنى بالإمارات

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة اليوم ، قائد كلية الدفاع الوطني بدولة الامارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة المشتركة المختصة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء الركن طيار رشاد محمد

سالم السعدي ، وذلك بمناسبة عقد اجتماع اللجنة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.ورحب الزياني ، باللواء الركن السعدي معبراً عن شكره وتقديره للجهود الملموسة التي يقوم بها سعادته وأعضاء اللجنة ممثلي القوات المسلحة بدول المجلسللانتهاء من الدراسات الفنية والادارية والعلمية اللازمة لإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، مشيداً بالمراحل التي أنجزتها اللجنة لإتمام هذه الدراسة وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة في إنشاء الأكاديميات المماثلة، مما سيسهم في الارتقاء بقدرات القيادات العسكرية والأمنية والقيادات العليا بدول المجلس وتطوير معارفهم ومهاراتهم.حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي .