ننشر القصة الكاملة لهجوم ستراسبورج بفرنسا وأول صورة لمنفذه

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شهدت فرنسا اليوم هجومًا إرهابيًا بمدينة ستراسبورج التي تقع بالقرب من الحدود الألمانية ويوجد بها المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي.
أطلق شخص إرهابي النيران في سوق الكريسماس الموجود في ستراسبورج بهدف إثارة الرعب بين الناس ونشر القلق، وأسفر عنها مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين.
فرنسا لينفذ عمليته الإرهابية.
وقالت القوات الفرنسية إنه من المتوقع أن يكون المشتبه به جاء عبر الحدود الألمانية إلى شرق
وأشار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه تم تعزيز إجراءات السيطرة على الحدود بحوالي أكثر من 600 شخص من بينهما رجال شرطة وجنود مزودين بطائرات هليكوبتر.
وأوضج نائب وزير الداخلية لوران نونيز أن منفذ الهجوم من المرجح أن يكون غادر فرنسا، وأكد أنه كان
وأضاف نونيز أن المشتبه به يدعى "شريف شيكات" ويبلغ من العمر 29 عامًا، وهو على قائمة المراقبة والإرهاب، خاصًة بعد أن تم العثور في منزله على قنبلة يدوية وبندقية طويلة، وتم اعتقال خمسة أشخاص شركائه في تنفيذ العمليات الإرهابية.
وقالت الشرطة الفرنسية أن الإرهابي أصيب بالرصاص من قبل الجنود قبل أن يفر في سيارة شريكه، بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان".
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