الدوري الأوروبي سيكون مطحنة !

يشهد الدوري الأوروبي من الدور الثاني ظهور العديد من الفرق سواء التي تأهلت من المسابقة أو الثوالث الذين سقطوا من دوري أبطال أوروبا .

وبحسب موقع (هاي كوره) فان أبرز أندية بطولة الدوري الأوروبي هي :

فالنسيا ، بيتيس ، فياريال، اشبيليه من أسبانيا

فرانكفورت ، ليفركوزن ، لايبزيج من ألمانيا

نابولي ، الانتر ، ميلان ، لاتسيو من إيطاليا

ارسنال ، تشيلسي من إنجلترا

بنفيكا ، سبورتينج لشبونة من البرتغال

جلطة سراي ، بيشكتاش من تركيا و زينيت الروسي وسالزبورج النمساوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365).