الدوري الأوروبي سيكون مطحنة !

يشهد الدوري الأوروبي من الدور الثاني ظهور العديد من الفرق سواء التي تأهلت من المسابقة أو الثوالث الذين سقطوا من دوري أبطال أوروبا .
وبحسب موقع (هاي كوره) فان أبرز أندية بطولة الدوري الأوروبي هي :
فالنسيا ، بيتيس ، فياريال، اشبيليه من أسبانيا
فرانكفورت ، ليفركوزن ، لايبزيج من ألمانيا
نابولي ، الانتر ، ميلان ، لاتسيو من إيطاليا
ارسنال ، تشيلسي من إنجلترا
بنفيكا ، سبورتينج لشبونة من البرتغال
جلطة سراي ، بيشكتاش من تركيا و زينيت الروسي وسالزبورج النمساوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365).
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