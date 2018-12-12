قريش يتغزل في لاعبي المريخ

قال نائب مجلس إدارة نادي المريخ ، محمد جعفر قريش، إن لاعبي فريقه قدموا تضحيات كبيرة، خلال إياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف قريش في تصريحات صحافية: بحمد الله، المريخ تأهل لربع نهائي كأس زايد، وأصبح من بين أفضل 8 أندية عربية.

ووصف مباراة الفريقين، بأنها كانت صعبة وعصية جدا، من واقع أن المريخ كان قد فاز في الذهاب 4-1، وقد كان منافسه في الإياب شرسا، ورمى بكل أسلحته لتحقيق ريمونتادا، وأن فريقه اتيحت له فرص كانت كفيلة بإنهاء المباراة.

وكشف قريش بأن المريخ تأهل رغم أن اثنين من لاعبيه، لاعب المحور محمد الرشيد والمهاجم سيف تيري، قد شاركا في المباراة وهما يعانيان من الحمى الشديدة، بجانب فقدانه 6 من أعمدته الأساسية بسبب الإصابات.

واستطرد: لا بد أن نشيد بلاعبي المريخ على غيرتهم وحماسهم والأداء القتالي الذي ظهروا به، والجهاز الفني بقيادة يامن الزلفاني، ولعشاق الفريق الذين لم تنقطع دعواتهم له”.

واختتم نائب رئيس مجلس إدارة النادي: تأهل المريخ خطوة للأمام، وللكرة السودانية، والمريخ سيكون قدر التحدي في دور الـ8.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)