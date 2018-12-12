كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الوزراء البريطانية تنجو من تصويت سحب الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر بريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، نجت من تصويت سحب الثقة بعد حصولها على دعم 158 نائبًا محافظًا.

وتوصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم الأربعاء، بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، وذلك وفقا لصحيفة "telegraph" البريطانية.