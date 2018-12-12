كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: ماي تلغي رحلتها إلى إيرلندا لحشد الدعم ضد حجب الثقة عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، زيارتها المقررة إلى إيرلندا، أين كانت ستواصل جولتها الأوروبية في محاولة لتحسين صورة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد تقديم العديد من أعضاء حزب المحافظين اقتراحاً بحجب الثقة عن حكومتها للتصويت عليه اليوم.

وفي تصريح لها على أبواب مقر إقامتها الرسمي في داوننغ ستريت، أكدت ماي أنها ستلغي رحلتها إلى إيرلندا المجاورة، للتركيز على التحدث إلى زملائها النواب في لندن، الذين سيقررون بين السادسة والثامنة مساءٍ منحها دعمهم من عدمه، الأمر الذي سيحدد بقائها على رأس الحكومة.

وأعلنت الحكومة أيضاً إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً مساء اليوم، في حين أن الجلسة الأسبوعية للأسئلة التي توجه إلى رئيسة الوزراء ستعقد بشكل طبيعي في لـ 12.00 بتوقيت غرينتش في مجلس العموم البريطاني.

وكان من المقرر أن تسافر ماي إلى دبلن للقاء رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، للناقش حول التحفظات التي أعرب عنها العديد من أعضاء حزبه والمعارضة حول حماية الحدود الإيرلندية الشمالية.

يشار إلى أن ماي قد تخرج منتصرة في هذا الموقف، إذا تمكنت من حشد تأييد 158 نائباً، نصف عدد النواب المحافظين في مجلس النواب البريطاني (315 نائباً) زائد واحدٍ.